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США отправят 25 истребителей-неведимок F-22 Raptor в Тихий океан для учений Pacific Iron 2021. Это самое крупное размещение таких самолетов в районе операций Тихоокеанских ВВС и сигнал для Китая.

Об этом сообщает CNN.

25 истребителей F-22 Raptor будут отправлены в Тихий океан на острова Гуам и Тиниан для операции Pacific Iron 2021. В ВВС отметили, что это самое крупное размещение истребителей в Тихом океане.

«У нас никогда не было такого количества Raptors, развернутых вместе в районе операций Тихоокеанских ВВС», - сказал командующий Тихоокеанскими ВВС генерал Кен Вильсбах.

Аналитики отмечают, что такой шаг США - серьезный сигнал для Китая.

«Тихоокеанские военно-воздушные силы демонстрируют, что они могут развернуть на театре военных действий столько или больше самолетов пятого поколения, сколько в настоящее время имеется в полном арсенале (Китай)», - отметил военный аналитик и директор операции в Объединенном разведывательном центре Тихоокеанского командования США Карл Шустер.

Он добавил, что в обычном развертывании F-22 задействовано от шести до 12 самолетов.

F-22 - это боевые самолеты пятого поколения, самые совершенные истребители в мире. Они отличаются тем, что используют технологии малозаметности и соединяющие бортовые сенсорные системы с бортовыми информационными системами, чтобы дать пилотам детальное представление о боевом пространстве.
ForUm

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