В пятницу, 16 июля, на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины ввели санкции против 15 физических и 53 юридических лиц. Добавить их в санкционный список предложили Кабинет министров и Служба безопасности Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

«Также на заседании СНБО в пятницу рассматривался вопрос применения персональных специальных экономических и ограничительных санкций по предложениям Кабинета министров Украины и СБУ. Так, были применены санкции к 15 физических и 53 юридических лиц», - говорится в сообщении.

Напомним, против еще 9 украинцев из санкционного списка США введены санкции.