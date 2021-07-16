Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против 9 граждан Украины, которые включены в санкционные списки США, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«Ранее мы вам докладывали – из 130 граждан, в отношении которых были применены санкции, на сегодняшний день умершими считаются уже не три, а четыре, то есть 126 остаются. Предыдущее решение касалось 100 человек, по которым уже было принято, осталось 26. Сегодня мы приняли соответствующее решение по применению санкций в отношении 9 лиц. По остальным лицам мы работаем, в зависимости от необходимости на следующих заседаниях СНБО такое решение будет принято», - рассказал Данилов на брифинге по результатам заседания СНБО в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Он уточнил, что в отношении украинского бизнесмена Игоря Коломойского, народного депутата Андрея Деркача и народного депутата Александра Дубинского в числе граждан, против которых были введены санкции, в списке нет.

«Ни Коломойского, ни Деркача, ни Дубинского в этом списке на данный момент нет. Что будет на следующих заседаниях – мы будем вас информировать», - отметил Данилов, отвечая на вопрос журналистов.