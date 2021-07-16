Новый министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что значительную часть своей работы планирует посвятить укреплению внутренней устойчивости и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе политика.
«Украина уже восьмой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации. Я ответственно понимаю, что сегодня могу быть назначен министром внутренней безопасности. Поэтому в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генеральным Штабом и украинской разведкой я буду активно участвовать в создании и развитии эффективной системы территориальной обороны. А также во всех мероприятиях, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины - возвращению украинского Крыма и Донбасса», - сказал Монастырский в Раде.
Он также добавил, что эффективная работа МВД невозможна без тесного сотрудничества с коллегами из других правоохранительных органов: Генпрокуратурой, СБУ, ГБР, НАБУ.
Кроме того, Монастырский очертил направления сотрудничества с ГПСУ, НГУ, ГосЧС, ГМС и СЦ.
Так, одной из основных задач в сфере реформ и Государственной пограничной службы новый министр видит строительство современной эффективно обустроенной государственной границы по всему периметру государства и достойная оплата труда пограничников.
Представители Нацгвардии также должны работать в условиях надлежащей социальной защиты и денежного обеспечения.
Особое внимание, по его словам, будет посвящено и продолжению реформ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Прежде всего речь идет о внедрении системы добровольного страхования имущества от пожаров и чрезвычайных ситуаций, когда тот, кто застраховал свое имущество, может больше никогда в жизни не увидеть проверку на предмет выполнения пожарных правил и норм.
Что касается сферы предоставления административных услуг подразделениями Государственной Миграционной службы и системы Сервисных Центров МВД, то Монастырский анонсировал курс на продолжение реформ с еще большего упрощения и ускорения получения паспортов и каких-либо разрешительных документов. А услуги, которые можно оказывать удаленно, без ущерба для безопасности персональных данных граждан, будут цифровизированы.
16 июля народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время