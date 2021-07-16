Новый министр внутренних дел Денис Монастырский рассказал, что значительную часть своей работы планирует посвятить укреплению внутренней устойчивости и обороны Украины, сообщили ForUm’у в пресс-службе политика.

«Украина уже восьмой год продолжает сопротивление агрессии Российской Федерации. Я ответственно понимаю, что сегодня могу быть назначен министром внутренней безопасности. Поэтому в тесном сотрудничестве с Министерством обороны, Генеральным Штабом и украинской разведкой я буду активно участвовать в создании и развитии эффективной системы территориальной обороны. А также во всех мероприятиях, которые будут способствовать восстановлению территориальной целостности Украины - возвращению украинского Крыма и Донбасса», - сказал Монастырский в Раде.

Он также добавил, что эффективная работа МВД невозможна без тесного сотрудничества с коллегами из других правоохранительных органов: Генпрокуратурой, СБУ, ГБР, НАБУ.

Кроме того, Монастырский очертил направления сотрудничества с ГПСУ, НГУ, ГосЧС, ГМС и СЦ.

Так, одной из основных задач в сфере реформ и Государственной пограничной службы новый министр видит строительство современной эффективно обустроенной государственной границы по всему периметру государства и достойная оплата труда пограничников.

Представители Нацгвардии также должны работать в условиях надлежащей социальной защиты и денежного обеспечения.

Особое внимание, по его словам, будет посвящено и продолжению реформ Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Прежде всего речь идет о внедрении системы добровольного страхования имущества от пожаров и чрезвычайных ситуаций, когда тот, кто застраховал свое имущество, может больше никогда в жизни не увидеть проверку на предмет выполнения пожарных правил и норм.

Что касается сферы предоставления административных услуг подразделениями Государственной Миграционной службы и системы Сервисных Центров МВД, то Монастырский анонсировал курс на продолжение реформ с еще большего упрощения и ускорения получения паспортов и каких-либо разрешительных документов. А услуги, которые можно оказывать удаленно, без ущерба для безопасности персональных данных граждан, будут цифровизированы.

16 июля народные депутаты 271 голосом поддержали назначение Дениса Монастырского министром внутренних дел.