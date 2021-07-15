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Число подтвержденных погибших в результате наводнений в Западной Германии достигло 42, десятки людей до сих пор ищут. Утром считались пропавшими без вести около 70 человек.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Tagesspiegel/DPA.

От стихийного бедствия пострадали земли Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Больше всего пострадал район Арвайлер в Рейнланд-Пфальце и Эускирхен в Северном Рейне-Вестфалии.

18 человек погибли в городе Айфель, где от мощного потока воды несколько домов обвалились. 15 человек погибли в районе Ойскирхен. Среди погибших и двое спасателей.

Из-за риска прорыва дамбы эвакуировали многих жителей города Райнбах.

На помощь спасательным службам отправили несколько сотен военных Бундесвера.

По меньшей мере 200 тысяч человек в зоне стихийного бедствия остаются без электроэнергии, а движение поездов Deutsche Bahn в регионе очень ограничено.

В спасательной службе некоторых городов уже назвали стихийное бедствие «потопом столетия».

От наводнений страдают также соседние Бельгия и Нидерланды, повысился уровень воды и в реках на северо-востоке Франции.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила соболезнования людям, пострадавшим от стихии, и заявила о готовности ЕС активировать механизм гражданской защиты для помощи всем пострадавшим странам.
ForUm

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