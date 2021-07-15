Сотрудники Государственного бюро расследований задержали гражданина Украины, который за 50 тыс. долларов США пытался «продать» должность в ГБР. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе ведомства.

Задержанный заверил жителя Киева, что якобы имеет влиятельные связи в конкурсной комиссии ГБР и в Верховной Раде Украины и может «решить» вопрос трудоустройства в одно из подразделений Центрального аппарата ГБР на руководящую должность.

За свои «услуги» гражданин просил 50 тыс. долларов США.

15 июля 2021 во время передачи первой части денег в сумме 35 тыс. долл. лицо было задержано работниками ГБР.

Сейчас продолжаются первоочередные следственные действия, решается вопрос сообщения задержанному о подозрении в завладении чужим имуществом путем обмана, совершенном в особо крупных размерах (ч. 4 ст. 190 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет Офис Генерального прокурора, оперативное сопровождение - ГБР.