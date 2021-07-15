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В Министерстве юстиции Украины назвали самые необычные и популярные имена, которые украинцы выбрали для своих детей в этом году.

«Выбор имени ребенка – право родителей. Кто-то в этом вопросе гонится за экзотикой, кто следует национальным традициям. Однако большинство все же предпочитает привычные для нашего края имена», - говорится в сообщении.

Так, за первое полугодие 2021 самыми популярными именами, которые украинцы давали своим детям, стали:

  • для девочек: Анна, София, Мария, Виктория, Дарья, Вероника, Полина;
  • для мальчиков: Артем, Александр, Максим, Богдан, Назар, Дмитрий.

Некоторые же из молодых родителей решили проявить оригинальность в выборе имени для своего малыша.

Так, среди трендовых редких имен первого полугодия 2021 стоит назвать такие:

для мальчиков: Ахиллес, Измаил, Принц, Одиссей, Тамерлан, Осман, Соломон, Эней, Царь, Моисей, Рожден, Варфоломей, Куонг Кыонг, Сулейман, Ксенофонт, Златослав.

для девочек: Октавия, Фелиция, Мелисса, Божена, Весняна, Камильена, Кассандра, Мальвина, Санта, Квитослава, Сапфира, Тиша, Юнона, Афина, Эсмеральда, Мадонна, Жасмин, Искра, Златослава, Квитка, Империя, Росинка, Флорентина, Герда, Мелодисон, Ильинка, Аврора.
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