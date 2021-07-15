В Киеве обнаружили за минувшие сутки 177 больных коронавирусом. Три человека умерли, сообщил мэр Виталий Кличко.

«177 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Три человека умерли. В общем летальных случаев от коронавируса - 5212. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 216 211», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 15 больных коронавирусом, а также 32 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 154 человека. В общем коронавирус преодолели 207 100 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Подольском районе - 40, в Соломенском - 35 и в Днепровском районе - 26 случаев», - отметил Кличко.