Сообщено о подозрении бывшему руководителю Главного управления Госгеокадастра в Киевской области по факту служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины), информирует Офис генпрокурора.

По данным следствия, в 2019 году должностные лица Главного управления Госгеокадастра в Киевской области отменили государственную регистрацию 323 га земель ГП «Агрокомбинат «Пуща-Водица». В дальнейшем они внесли их в земли запаса, разделив по 2 га. Участки вопреки законодательству безосновательно были переданы в частную собственность. Таким образом государственным интересам нанесен 1,2 млрд грн материального ущерба.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения. Также проверяются другие факты незаконной передачи в собственность земельных участков государственного предприятия на территории Киевской области.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается.

Разоблачена незаконная деятельность прокурорами совместно со следователями Главного следственного управления ГБР при оперативном сопровождении сотрудников СБУ.