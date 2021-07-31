также в разделеЭкономика
Данилов: Президент поручил не повышать цену на э/э для уязвимых слоев населения 14
Стартовую цену завода «Большевик» определили в 1,4 млрд 13
В сентябре Украина продолжит переговоры о втором транше помощи от ЕС 9
НБУ прогнозирует рост цен на электроэнергию в ближайшие 2 года 12
В Минэнерго не исключают, что уголь придется импортировать 17
Минэнерго обязали составить график накопления угля и газа 25
Милованов объяснил, почему Данилюка исключили из конкурса на главу БЭБ 24
Витренко: У Нафтогаза нет 126 миллионов на премии членам правления 24
S&P повысило кредитный рейтинг Укрзализныци 9
Миссия МВФ приедет в Украину в сентябре 35
Цены на автогаз продолжают бить рекорды 27
Кабмин оставил неизменным тариф на электроэнергию до сентября 21
Президент: Украина готова к получению транша МВФ 23
СНБО рассмотрит вопрос тарифов на электроэнергию и газ 263
Зеленский заверил, что с 1 августа электроэнергия не подорожает 24
НБУ разоблачил мошеннический клон системы BankID 24
Кабмин планирует сохранить действующий тариф на электроэнергию для населения 30
В Мининфраструктуры назвали стоимость проезда по платным дорогам 23

В первые дни функционирования рынка земли наблюдался определенный ажиотаж, связанный с необходимостью предоставления нотариусам доступа к сведениям Государственного земельного кадастра. Однако сейчас нет никакого ажиотажа.

По словам первого заместителя председателя Госгеокадастра Анатолия Мирошниченко, с 1 июля с заявлениями предоставить доступ к сведениям Государственного земельного кадастра обратились 4288 нотариусов, которые подали 4806 заявлений. Из них согласовано 4242 заявления, отказано - 558.

Он отмечает, что мониторинг земель засвидетельствовал отсутствие ажиотажа на рынке земель сельскохозяйственного назначения, а также отсутствие существенного изменения динамики рынка по сравнению с периодом до 1 июля 2021 года.

«Также мониторинг позволил выявить, что по состоянию на 1 июля более ста юридических лиц и более тысячи физических лиц владели более чем ста гектарами земель сельскохозяйственного назначения, многие из них - более тысячи гектаров. С 1 июля 2021 года такая концентрация земель сельскохозяйственного назначения становится невозможной», - акцентирует Мирошниченко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
0
Теги