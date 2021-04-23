Служба безопасности Украины заблокировала ряд коррупционных механизмов, организованных топ-чиновниками Госгеокадастра.

По данным спецслужбы, организаторы одной из схем действовали через систему документооборота учреждения, а по другой схеме чиновники вывели более 20 тыс. га земельных участков из госсобственности.

В рамках уголовного производства по первой схеме сотрудники СБУ задокументировали, что должностные лица, в том числе фальсифицировали информацию, которая обрабатывается в автоматизированной системе управления документами «ДокПроф 3». Из-за действий злоумышленников, региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, злоумышленники меняли целевое назначение земли, передавали ее в собственность других лиц без процедур - просто меняя документы в системе.

Чтобы обеспечить работу «схемы», фигуранты организовали ряд бэк-офисов, которые фактически представляли собой «частные аналоги» региональных подразделений Госгеокадастра.

Вторая схема была организована для работы с «элитными» земельными участками. Причем исключительно в Запорожской и Донецкой областях. Злоумышленники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знала о схеме. При этом значительно превышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тыс. га.

По оперативным данным спецслужбы, по этой схеме в собственность подставных лиц переоформлено земельные участки общей площадью более 20 тыс. гектаров. Правоохранители провели более 40 обысков в 6 областях в подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях участников схемы и по местам их проживания.

В ходе следственных действий изъято: приказы за 2021, на основании которых переданы земли за пределами населенных пунктов, в частности, документы бухгалтерской отчетности; журналы регистрации, факсимиле, печати предприятий, договоры; электронные ключи доступа к информационным системам Держгеокадастру; черновые записи о незаконном выделении земельных участков; мобильные телефоны, где хранится информация о реализации противоправной схемы отвода земельных участков; Документирования проводится совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Следственные действия продолжаются.