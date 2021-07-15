Заседание Совета национальной безопасности и обороны, которое планировали провести на участке украинско-российской границы в Сумской области 16 июля, перенесли в Киев, сообщает ZN.UA.

Заседание начнется в 16:30 в Офисе президента.

Сообщается, что выездное заседание должно быть посвящено главным образом состоянию оборудования и укрепления украинских границ. На нем должны были заслушать доклад председателя Госпогранслужбы Сергея Дейнеко.

По данным источников издания, в повестке дня заседания в Киеве - 6 пунктов, один из которых секретный.

В частности, члены СНБО обсудят:

допуск иностранных вооруженных подразделений на украинскую территорию в 2021 году для их участия в двух военных учениях – «Независимость объединяет-2021» и «Объединенные усилия-2021», вопрос госполитики в сфере гражданства и возможные дополнительные меры в этой сфере, применение персональных экономических и других санкций, стимулирование поиска, добычи и обогащения полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение как для экономики страны, так и для ее обороноспособности.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что на этой неделе СНБО планирует провести выездное заседание.