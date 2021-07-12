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Заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), на котором будут рассмотрены вопросы национальной безопасности, недр, санкционной политики и списка олигархов, состоится в пятницу в одном из регионов Украины, сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов.

«На эту пятницу Зеленский принял решение о проведении Совета национальной безопасности и обороны. Оно будет проведено в одном из областных центров. Где именно, станет ясно завтра», - сказал Данилов журналистам в понедельник в Киеве.

Он подчеркнул, что повестка дня уже есть, передает Интерфакс-Украина.

По словам Данилова, это будет первое выездное заседание в регионах, будут рассматриваться непосредственно вопросы данного региона.

«Будут рассматриваться вопросы национальной безопасности, вопросы, которые касаются недр, вопросы санкционной политики», - уточнил секретарь СНБО.

Отвечая на вопрос о том, когда СНБО будет готов огласить список олигархов, он сказал: «Давайте дождемся заседания в пятницу, я думаю, что вы услышите определенные новости по этому поводу». На уточняющий вопрос об обнародовании предварительного списка Данилов ответил: «Все, что я мог сказать, я вам сказал».
ForUm

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