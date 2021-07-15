Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в интервью «РБК-Украина» рассказал, как можно получить свидетельство о вакцинации или ковид-сертификат.

Прежде всего, отметил Ляшко, стоит подписать декларацию с семейным врачом.

Если же человек не имеет возможности это сделать, надо обратиться туда, где сделали прививки от COVID-19.

«Мы сейчас внесли изменения в постановление Кабинета министров, которое регулировало правила выдачи международного сертификата. У нас предусмотрены две точки: в заведении, которое проводило вакцинацию, или у своего семейного врача», - пояснил глава Минздрава.

Ранее украинские COVID-сертификаты, которые с 1 июля начали выдавать в тестовом режиме, стали доступны первым пользователям мобильного приложения и портала «Дия».

С 30 июня международные COVID-сертификаты, которые выдаются в Украине, вносят и в Европейский репозитарий сертификатов.