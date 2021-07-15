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Международная федерация плавания временно отстранила российских пловцов Веронику Андрусенко и Александра Кудашева, которые отобрались на летнюю Олимпиаду в Токио, из-за нарушений антидопинговых правил, о чем стало известно в ходе изучения базы данных Московской антидопинговой лаборатории, сообщает пресс-служба FINA.

«Спортсмены Вероника Андрусенко и Александр Кудашев, заявленные для участия в соревнованиях по плаванию на Олимпиаде в Токио, были временно отстранены из-за заявления о нарушениях антидопинговых правил», - говорится в сообщении.

ADRV были установлены на основании доказательств, предоставленных WADA, и вытекающих из исследованных WADA материалов, которые были извлечены из бывшей Московской антидопинговой лаборатории, включая Систему управления лабораторной информацией. Она содержит результаты проверки российских спортсменов на допинг с 2012 по 2015 год. На основании изучения этой базы WADA в 2020 году открыло 298 дел в 27 видах спорта.
ForUm

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