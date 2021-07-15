Мир находится на ранней стадии третьей волны коронавируса, заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус на 8-м заседании Комитета по чрезвычайным ситуациям относительно СOVID-19 .

«Сейчас тенденции изменились, и сейчас мы находимся на ранней стадии третьей волны.

Прошлая неделя стала четвертой подряд, когда количество случаев COVID-19 росло во всем мире. И после 10 недель спада снова растет количество смертей», - приводит его слова Украинская правда.

По словам Гебреисуса, вирус продолжает развиваться, что приводит к появлению большего количества передаваемых вариантов.

Он добавил, что вариант Delta сейчас присутствует более чем в 111 странах, и ВОЗ ожидает, что вскоре он станет доминирующим штаммом COVID-19, циркулирующим во всем мире, если уже не стал.

Глава ВОЗ также отметил, что сейчас по-прежнему наблюдается «шокирующая диспропорция в глобальном распределении вакцин» – многие страны до сих пор не получили вакцины, а в большинстве стран ее недостаточно.