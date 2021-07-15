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Генпрокурор Ирина Венедиктова подписала повестку бывшему главе КСУ Александру Тупицкому с целью вручить сообщение о подозрении в криминальном производстве.

Об этом сообщил его адвокат Ростислав Кравец.

По его словам, Тупицкий вызван на 11:00 16 июля в Офис генпрокурора.

«В 21:55 доставили повестку с нарушением норм УПК. На завтра вызывают для вручения нового подозрения. Самого подозрения, правда, еще нет, но до утра планируют написать. А что за дело? За решение 27.10.2020 заявитель нардеп Юрчишин», - сообщил Кравец.

По данным Prosud, Кравец фигурирует на пленках из кабинета председателя ОАСК Павла Вовка, где его ОО «Правовое государство» используют для подачи исков и заявлений, в которых заинтересован сам Волк.

Напомним, 14 июля Верховный Суд признал незаконным и отменил указ президента Владимира Зеленского об отмене назначения Тупицкого судьей Конституционного суда.
ForUm

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