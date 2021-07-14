Верховный суд отменил указ президента Украины Владимира Зеленского об отмене указа о назначении Александра Тупицкого судьей Конституционного суда Украины, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источник в суде.
«Верховный суд признал противоправным указа президента об отмене назначения Тупицкого судьей КС», - сказал собеседник агентства.
Напомним, 27 марта президент Владимир Зеленский отменил указы экс-президента Виктора Януковича о назначении Александра Тупицкого и Александра Касминина судьями КСУ. Он отметил, что они отменены по результатам «аудита указов экс-президента, проведенного во исполнение решения СНБО».
Оба уволенных судьи обжаловали указ президента в Верховном Суде.
Тупицкий был избран председателем Конституционного Суда Украины 17 сентября 2019 года.
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