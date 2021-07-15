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Совет национальной безопасности и обороны Украины – это координационный орган и у него нет полномочий определять, является ли лицо олигархом, для этого должна быть структура при НАПК.

Такое мнение высказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в интервью Liga.net.

«СНБО - координационный орган. И полномочий определять, является ли лицо олигархом, у него нет. Плюс мы сталкиваемся с конфликтом интересов», - сказал Разумков.

Он добавил, что если кто-то из СНБО будет находиться в тесных коррупционных отношениях с представителем крупного бизнеса, то он не проголосует в рамках СНБО за включение этого лица в перечень олигархов и не будет отчитываться о своих встречах.

Разумков также отметил, что в состав СНБО входит неопределенное количество людей, оно не ограничено: «Это может быть 10, 20, 50 или даже 1000 человек. В-третьих, закон пишется на 10 лет. Сегодня президентом является Владимир Александрович Зеленский, но через некоторое время этот закон будет действовать при другом президенте. И большой вопрос, насколько он будет честно использовать этот механизм», - добавил он.

По мнению Разумкова, для определения, является ли лицо олигархом, должна быть структура при НАПК, которая будет работать на общественных началах.

«Эта комиссия создается благодаря конкурсу, в рамках которого могут привлекаться также иностранные эксперты. Эти люди избираются на весь срок действия закона, но с возможностью смены председателя каждых два года или по желанию комиссии. Она должна заседать, например, один раз в месяц. Материалы ей должны предоставляться соответствующими структурами. Из тех, что еще там не указаны, может быть Счетная палата. Комиссия получает необходимые материалы, доказательства и имеет непосредственный доступ к соответствующим государственным реестрам», - считает Разумков.

Спикер парламента также отметил, что в своих поправках к законопроекту об олигархах будет предлагать расширить перечень лиц, которые должны декларировать встречи с олигархами, потому что очень часто чиновники не делают этого самостоятельно, а для этого у них есть помощники или работники аппарата.

По его словам, по состоянию на утро вторника, 13 июля, к законопроекту об олигархах подано 98 попоправок.

Как сообщалось, Верховная Рада на внеочередном заседании 1 июля приняла в первом чтении президентский законопроект №5599 «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов)».

Положения документа, в частности, предусматривают установление признаков, по которым лицо может быть отнесено к олигархам. Кроме этого, речь идет о создании реестра олигархов.

Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла за основу проект закона «О предотвращении угроз национальной безопасности, связанным с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов)».
ForUm

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