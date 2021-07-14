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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл внеочередное заседание, созванное по требованию народных депутатов.

В зале зарегистрировалось 316 народных депутатов, сообщает Укринформ.

«Внеочередное заседание Верховной Рады Украины объявляю закрытым», - сказал спикер.

Заседание в среду, 14 июля, продолжалось три минуты. Депутаты без обсуждения приняли два закона: «О внесении изменений в Закон Украины о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, о гарантиях прав украинских и иностранных инвесторов» (законопроект № 5141) и «О внесении изменений в раздел XI «Переходные положения» Закона Украины «Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обращению и маркировке органической продукции» (законопроект № 5440).
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