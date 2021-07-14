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Народные депутаты отозвали свои поправки в закон об украинском языке как государственном, которые предлагали рассмотреть во время второго чтения законопроекта № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год, сообщила заместитель главы фракции «Слуга народа» Евгения Кравчук.

«Языковые поправки отозваны», - сказала Кравчук журналистам в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, лидер фракции «Голос» Ярослав Железняк сообщил, что Верховная Рада может в четверг рассмотреть во втором чтении законопроект № 5551-2 о внесении изменений в закон о государственном бюджете на 2021 год и внести поправки в закон о государственном языке, которые нивелируют действие важных норм языкового законодательства.

«Эти правки пытаются протащить вообще с нарушением регламента - поправки в закон о госбюджете вносят изменения в совсем другие законы», - заявил Железняк.

Речь идет о поправке №13 и идентичной ей поправке №14, которые предлагают вывести создание и показ фильмов и телепрограмм из-под действия языкового законодательства, а также о поправке №16, которая «убирает необходимость действующим госслужащим подтверждать владение украинским языком» и о поправке №17, позволяющей использовать язык, в частности, нацменьшинств в образовании, что, по словам Железняка, «значит - и обучение на русском языке в школах и универах».
ForUm

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