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В Киеве обнаружили за минувшие сутки 165 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«165 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Один человек умер. В общем летальных случаев от коронавируса - 5209. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 216 034», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 16 больных коронавирусом. А также 38 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 152 человека. В общем коронавирус преодолели 206 946 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Днепровском районе - 47, в Соломенском - 36 и в Святошинском районе - 23 случая», - отметил Кличко.

 
ForUm

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