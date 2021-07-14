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Члены племени пенелакут в Британской Колумбии (Канада) заявили, что обнаружили по крайней мере 160 безымянных могил недалеко от бывшей школы-интерната, сообщает Украинская правда со ссылкой на The Guardian.

Могилы были найдены недалеко от промышленной школы Купер на острове Пенелакут.

Премьер-министр Джастин Трюдо сказал, что у него «разрывается сердце» за племя пенелакут и коренные народы по всей стране, и что «могилы подтверждают давно известную истину».

Школа на острове Купер, которой руководила католическая церковь, работала с 1890 по 1975 год. Guardian пишет, что по данным Индийского центра истории и диалога школ-интернатов, две сестры утонули при попытке бежать из школы в 1950-х годах, а еще одна ученица умерла в результате самоубийства в 1966 году. Бывший сотрудник Гленн Даути, который проработал в школе с 1967 по 1986 год, был осужден за сексуальное насилие над учениками в 2002 году. Он был приговорен к трем годам заключения после отбытия других приговоров за сексуальное насилие над учениками в других школах-интернатах.

Что предшествовало: В канадской школе-интернате Святого Евгения возле города Крэнбрук в Британской Колумбии обнаружили 182 человеческих останка.

С XIX века до 1990-х годов более 150 тысяч детей из коренных народов были вынуждены посещать финансируемые государством школы в рамках кампании по их насильственной ассимиляции в канадское общество. Жестокое обращение было обычным явлением в школах, а дети умирали от болезней и отсутствия ухода.

Коренные народы Cowessess First Nation в Саскачеване обнаружили 751 могилу. Кроме того, сообщество Tk'emlúps te Secwe̓pemc нашло 215 безымянных могил, большинство из которых, как считается, принадлежат детям.
ForUm

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