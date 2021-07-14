Для того чтобы в Украине образовался коллективный иммунитет от коронавируса, нужно ежесуточно вакцинировать не менее 100 тысяч человек.

Об этом в программе «5 вопросов на злобу дня» телеканала «Дом» рассказал врач-инфекционист Виктор Петров, сообщает Укринформ.

По словам медика, сейчас в Украине вакцинация происходит довольно медленно. «Если этот процесс и дальше будет продолжаться с такой низкой интенсивностью, то украинцы не смогут получить коллективный иммунитет», - говорится в сообщении.

«Скорость вакцинации очень медленная и, к сожалению, мы не можем говорить о том, что вакцина будет доступна абсолютно для всех групп населения. Есть вопросы с вакцинацией групп риска. Мы должны прививать пожилых людей, медиков, учителей. Мы должны обязательно прививать людей, которые много контактируют с другими людьми, чтобы остановить распространение вируса. Также важно помнить о том, что мы можем себя защитить. Помнить о дистанцировании, помнить о дезинфекции рук», - отметил Петров.

По его мнению, для ускорения темпов прививок необходимо привлекать больше медучреждений, частных врачей.

«Все лечебные учреждения должны иметь вакцину, которая будет доступна для любого гражданина Украины с 18 лет в любом учреждении, в любой географической точке Украины», - добавил врач-инфекционист.

Напомним, по последним данным Минздрава, с начала кампании вакцинации в Украине привиты 2 357 227 человек, из них 1 215 284 получили две дозы.