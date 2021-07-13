В Киеве обнаружили за минувшие сутки 142 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«142 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. В общем летальных случаев от коронавирус - 5208. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 869», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных коронавирусом. А также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 130 человек. В общем коронавирус преодолели 206 794 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 25, в Соломенском - 24 и в Дарницком районе - 23», - отметил Кличко.