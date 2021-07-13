также в разделеСтолица
В Киеве футбольного тренера приговорили к 7 годам за развращение 11-летнего мальчика 11
Министр требует прекратить снос здания «Цветов Украины» 24
Полиция перекрыла канал сбыта оружия в столицу 13
В Киеве – три смерти от COVID-19 за сутки 11
Киеву обещают грозы 14
В Киеве запретили въезд грузовиков 23
В Киеве задержали гражданина Турции, сбежавшего из Харьковского апелляционного суда 12
Киевский фуникулер закрывают на ремонт 18
Суд арестовал «голосеевского стрелка» 20
Электроснабжение столичного микрорайона «Жуляны» возобновлено 18
ГБР подозревает чиновников Киевводоканала в присвоении 150 миллионов 14
Из-за аварии часть Киева осталась без света 41
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 203 человека 11
ГБР прошло с обысками в Киевводоканал 16
В Киеве демонтируют памятник дружбе с Москвой 26
В Киеве зафиксирован 181 новый случай COVID-19 17
В Департаменте транспортной инфраструктуры КГГА и Киевавтодоре проходят обыски 13
В полиции рассказали детали задержания мужчины, ранившего полицейского 23

В Киеве обнаружили за минувшие сутки 142 больных коронавирусом. Один человек умер, сообщил мэр Виталий Кличко.

«142 подтвержденных случая заболевания коронавирусом за сутки в столице. Один человек умер. В общем летальных случаев от коронавирус - 5208. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 215 869», - сообщил Кличко.

В больницы столицы госпитализировали 14 больных коронавирусом. А также 20 человек с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 130 человек. В общем коронавирус преодолели 206 794 жителей столицы.

«Больше всего случаев заболевания обнаружили в Оболонском районе - 25, в Соломенском - 24 и в Дарницком районе - 23», - отметил Кличко.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

7
Теги