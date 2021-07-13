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На Закарпатье подозревают штамм коронавируса Delta у двух пациентов, вернувшихся из России.

Информацию об этом подтвердил главный врач Закарпатской инфекционной больницы Михаил Поляк, передает Укринформ.

«Речь идет о двух молодых женщинах, которые вернулись на Закарпатье из России. Одна из них две недели провела у нас в реанимации, очень трудно проходило лечение. Именно поэтому мы направили их анализы в Киев, а уже оттуда их направили на исследование в Европейскую лабораторию, где подтвердят или опровергнут наличие у наших пациентов штамма Delta», - сообщил Поляк.

По его словам, результатов ждут со дня на день, отправили их еще на прошлой неделе.

Главный врач отметил, что сейчас пациентки, о которых идет речь, уже выписаны домой.

«Мы заподозрили у них именно COVID-штамм Delta из-за тяжелого течения болезни, которое у людей такого возраста протекает обычно легче, а тут молодая женщина две недели провела в реанимации! Ну и придало уверенности то, что они вернулись из России, где полно штамма Delta», - подчеркнул Поляк.

Напомним, ранее обнаружили штамм Delta у пациентов Александровской клинической больницы в Киеве, которые также вернулись из России.
ForUm

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