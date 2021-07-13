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Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве на четверг внеочередного пленарного заседания парламента по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно повестке дня, в общей сложности к рассмотрению предложено 13 законопроектов.

«На повестке дня преимущественно экологические инициативы, а именно: проекты законов «О государственном экологическом контроле» (№3091) и «О территориях Изумрудной сети» (№4461), а также по промышленному загрязнению (№4167), сохранения лесов (№5650) и регулирования выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух (№5339)», - уточнил спикер.

Кроме того, Рада на внеочередном заседании планирует рассмотреть законопроект, который предусматривает усиление ответственности за незаконную добычу полезных ископаемых (№3576) и проект закона об имплементации международных соглашений и директив ЕС в сфере охраны животного и растительного мира (№2351).

«Еще одна инициатива, которую рассмотрит парламент, касается внедрения электронной регистрации и декларирования места жительства в Украине (№5463)», - добавил Разумков.
ForUm

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