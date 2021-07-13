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В Украине по состоянию на утро вторника, 13 июля, зафиксирован 481 новый случай заболевания COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 249 человек;
  • летальных случаев - 36;
  • выздоровели - 750 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 20909 человек,
  • методом ИФА - 9783 лица,
  • экспресс-тестами - 10428 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2241698 человек;
  • выздоровели - 2178279 человек;
  • летальных случаев - 52 640;
  • проведения ПЦР-тестов - 11063662.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (142), Донецкой (53), Одесской (49), Луганской (28) и Харьковской (23) областях.
ForUm

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