За год количество мигрантов возросло в 22 раза, незаконно пересекающих границу Литвы из Беларуси.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на руководительницу МВД Литвы Агне Билотайте.

«В последнее время критически возросло количество нелегальных пересечений границы со стороны Беларуси, достигнув 1660 случаев. Это в 22 раза больше, чем в 2020 году, и в 45 раз больше по сравнению с 2019-м.

Только за один день в июле количество нелегальных мигрантов превысило суммарные показатели сразу двух предыдущих лет».

В частности, в 2019 году границу пытались пересечь 37 нелегалов, в прошлом году - 74, все - граждане России и Беларуси. В этом году половина всех нелегальных мигрантов приходится на граждан Ирака, остальные прибыли из Конго, Камеруна, Гвинеи, Ирана, Сирии и других стран.

Агне Билотайте уточнила, что «Литва и все демократическое общество сталкиваются с гибридной атакой», где «нелегальная миграция используется как оружие». По ее словам, это «месть за то, что Литва предоставляет безопасное убежище гражданам Беларуси».

2 июля Литва в связи с ситуацией с мигрантами объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Премьер-министр сообщила, что границу усилят армией и построят на ней дополнительные барьеры.

Европейское агентство Frontex уже направило миссию пограничников в Литву и Латвию для усиления охраны их границ с Беларусью. Небольшую миссию пограничников отправила также Эстония.

Из-за нелегалов из Беларуси Литва потратит 42 миллиона евро на укрепление границы.