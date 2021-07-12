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Совет национальной безопасности Литвы решил отправить дополнительные силы армии на помощь пограничникам, чтобы сдерживать поток нелегальных мигрантов с территории Беларуси.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на LRT.

Президент Литвы Гитанас Науседа созвал специальное заседание Совета нацбезопасности по этому поводу 12 июля.

«Мы договорились, что наших пограничников усилят еще больше силами военных. Не буду вдаваться в детали по поводу чисел, это чувствительная информация, но главный месседж - что мы очень серьезно относимся к угрозе и пограничники получат большое подкрепление из подразделений органов внутренних дел и армии», - рассказала министр внутренних дел Агне Билотайте.

Она напомнила, что военные еще с конца недели начали помогать с некоторыми функциями охраны границы, а также там начали сооружение дополнительного ограждения.

«Я рада, что агентство ЕС Frontex направляет нам дополнительную поддержку, как персонал, так и оборудование - вертолеты, авто, переводчиков и так далее», - добавила министр.

Агне Билотайте рассказала также, что до конца недели планируется завершить строительство лагеря для нелегальных мигрантов возле города Диевенешке рядом с белорусской границей. Там смогут разместить около 500 человек.

Как сообщалось, Литва предложила ввести новые санкции Европейского союза в отношении Беларуси в связи с ее ролью в разжигании миграционного кризиса.

Напомним, за последний месяц в Литву через территорию Беларуси прибыло беспрецедентное количество нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки.

В правительстве Литвы считают увеличение числа нелегалов организованной акцией режима Лукашенко за жесткую позицию Вильнюса о репрессиях против инакомыслящих в Беларуси и поддержку белорусской оппозиции.

2 июля в связи с ситуацией с мигрантами Литва объявила режим экстремальной ситуации национального масштаба. Литовская армия начала установку забора из колючей проволоки на границе с Беларусью.
ForUm

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