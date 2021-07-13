Германия поможет Украине в борьбе с коронавирусом, передав полтора миллиона вакцин против COVID-19.

Это пообещала канцлер ФРГ Ангела Меркель на совместной с президентом Украины Владимиром Зеленским пресс-конференции в Берлине, сообщает Укринформ.

«Я рада, что мы можем в борьбе с пандемией COVID-19 пообещать сегодня Украине 1,5 млн доз вакцины. Это первый шаг», - заявила Меркель.

Два лидера провели короткую беседу до встречи с прессой, после чего переговоры будут продолжены за ужином. На повестке дня - реформы в Украине, продвижение Минского процесса, транзит газа в контексте проекта «Северный потик- 2».

Зеленский находится в Берлине с рабочим визитом.