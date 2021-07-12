Под процессуальным руководством областной прокуратуры расследуется уголовное производство по факту присвоения бюджетных средств должностными лицами Харьковского городского совета, коммунальных организаций и частных предприятий (ч. 3 ст. 191 УК Украины). Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, директор коммунальной организации, которая специализируется на поставках продуктов питания в дошкольные учебные заведения, создал преступную схему, к которой привлек должностных лиц Харьковского горсовета и частных предприятий. Действуя в преступном сговоре, указанные лица поставляли товары питания для детей по завышенным ценам.

Управление образования различных администраций районов ХГС проводили аукционы на поставку продуктов питания в дошкольные учреждения. Директор коммунальной организации способствовал тому, чтобы победителями аукционов определялись именно необходимые предприятия, а в дальнейшем с ними заключались договоры на поставку продуктов.

Установлено, что на протяжении 2018-2020 лет в дошкольные учреждения, расположенные в разных районах Харькова поставлялись молоко, сыр, масло по завышенным ценам.

Сумма незаконно присвоенных бюджетных средств составляет более 5 млн грн.

9 июля этого года проведено более 30 обысков в помещениях управлений Харьковского городского совета, коммунальной организации и предприятий, а также по месту жительства фигурантов производства. Изъяты бухгалтерские документы и другие доказательства противоправной деятельности.

Досудебное расследование проводят следователи Следственного управления ГУНП в Харьковской области, оперативное сопровождение осуществляют сотрудники Управления стратегических расследований в Харьковской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

Следственные действия продолжаются. Решается вопрос об уведомлении о подозрении лицам, причастным к совершению указанного уголовного преступления.