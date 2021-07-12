также в разделеМир
Twitter заблокировал «новый аккаунт» Протасевича 12
В Индии от удара молнии во время селфи погибли 11 человек 38
Папа Франциск впервые появился на публике после операции 11
Эстония усилила охрану из-за наплыва мигрантов 35
Евросоюз планирует вакцинировать 70% взрослых в июле 9
В Турции разбился микроавтобус с нелегалами 14
Для контроля границы с Беларусью ЕС направит в Литву вертолеты 13
В России для тушения лесных пожаров задействовали авиацию 13
Папа Римский впервые появился после операции 13
WP: Pfizer сообщит о необходимости третьей дозы вакцины 38
Ливни в Японии: более 120 тысяч человек планируют эвакуировать 15
Талибы заявили, что контролируют 85% территории Афганистана 34
Литва готова построить стену на границе с Беларусью 10
Премьер-министр Алжира заболел на COVID-19 11
США подарят Молдове 500 тысяч доз COVID-вакцины 12
Мальта первой в ЕС запретила въезд непривитым путешественникам 15
На Гаити назначили временного главу страны 15
В Таджикистане произошло сильное землетрясение, есть жертвы 165

Партия прозападной президенткой Молдовы Маи Санду одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в стране. После подсчета 99,91 бюллетеней правоцентристское движение «Действие и солидарность» (PAS) Санду набирает 52,72% голосов, тогда как ее главный соперник, пророссийский блок социалистов и коммунистов (BECS) бывшего президента Игоря Додона - 27,23%, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что PAS получит абсолютное большинство в 101-местном парламенте Молдовы, а это, в свою очередь, оттолкнет одну из беднейших стран Европы от влияния Москвы в сторону более тесной интеграции с Европейским союзом.

Избирательная комиссия сообщила, что проголосовали на выборах 48,4 процента избирателей с правом голоса. А имеют такое право около 3,2 миллиона человек, в том числе диаспора.

Партия «Шор», осужденного бизнесмена Илана Шора, оказалась на третьей позиции, проходя в парламент, - 5,75 процента. Шора признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. Он отрицает правонарушения.

Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Маи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорь Додоном в ноябре прошлого года.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1636 грн.
19
Теги