Партия прозападной президенткой Молдовы Маи Санду одерживает победу на внеочередных парламентских выборах в стране. После подсчета 99,91 бюллетеней правоцентристское движение «Действие и солидарность» (PAS) Санду набирает 52,72% голосов, тогда как ее главный соперник, пророссийский блок социалистов и коммунистов (BECS) бывшего президента Игоря Додона - 27,23%, сообщает Радио Свобода.

Ожидается, что PAS получит абсолютное большинство в 101-местном парламенте Молдовы, а это, в свою очередь, оттолкнет одну из беднейших стран Европы от влияния Москвы в сторону более тесной интеграции с Европейским союзом.

Избирательная комиссия сообщила, что проголосовали на выборах 48,4 процента избирателей с правом голоса. А имеют такое право около 3,2 миллиона человек, в том числе диаспора.

Партия «Шор», осужденного бизнесмена Илана Шора, оказалась на третьей позиции, проходя в парламент, - 5,75 процента. Шора признали виновным в мошенничестве и отмывании денег. Он отрицает правонарушения.

Досрочные выборы стали результатом длительного политического противостояния, которое последовало за победой Маи Санду во втором туре президентских выборов над бывшим пророссийским главой государства Игорь Додоном в ноябре прошлого года.