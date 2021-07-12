В Украине по состоянию на утро понедельника,12 июля, зафиксировано 174 новых случая заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 266 человек;
- летальных случаев - 7;
- выздоровели - 236 человек;
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 9606 человек,
- методом ИФА - 1714 человек,
- экспресс-тестами - 5365 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2241217 человек;
- выздоровели - 2177529 человек;
- летальных случаев - 52 604;
- проведено ПЦР-тестов - 11042753.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.
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