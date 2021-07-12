также в разделеОбщество
В Украине начались международные учения «Казацкая Булава»
Собаки пограничников впервые примут участие в параде ко Дню Независимости 5
На Херсонщине запретили препарат, из-за которого гибли птицы 11
На Донбассе с начала суток «тишина» 11
Военные установили рекорд с флагом в Мариуполе 17
Силовики проверили заправки Glusco по всей Украине 25
В Украине высокий уровень пожарной опасности: список регионов 16
В оккупированном Крыму рекордный всплеск COVID-19 18
В Украине 290 новых случаев коронавируса 11
В Черное море вошел греческий ударный катер 96
На учениях Sea Breeze спасли десантника, которого унесло в море 13
В ОБСЕ пожаловались на боевиков на Донбассе 22
В МОЗ прокомментировали поставки вакцины Johnson&Johnson 49
В ГПСУ опровергли заявление Моргенштерна о том, что он прибыл в Украину 16
На Черниговщине военного комиссара поймали на взятке 33
Инфекционист: Украину ожидает вспышка штамма COVID-19 «Дельта» 64
В Одессе завершились учения «Sea Breeze-2021» 140
Российские хакеры атаковали сайт ВМС Украины 47

В Украине по состоянию на утро понедельника,12 июля, зафиксировано 174 новых случая заболевания COVID-19, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 266 человек;
  • летальных случаев - 7;
  • выздоровели - 236 человек;

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 9606 человек,
  • методом ИФА - 1714 человек,
  • экспресс-тестами - 5365 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2241217 человек;
  • выздоровели - 2177529 человек;
  • летальных случаев - 52 604;
  • проведено ПЦР-тестов - 11042753.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в  Киеве (63), Днепропетровской (24), Киевской (13), Одесской (10) и Харьковской (9) областях.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3955 грн.
33
Теги