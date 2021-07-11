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В скором времени ожидать в Украине следующей партии вакцины от коронавируса Janssen, производства американской компании Johnson&Johnson, не стоит. Об этом заявил главный санитарный врач Украины Игорь Кузин в эфире телеканала Украина 24 в субботу, 10 июля.

«Есть несколько проблем. Во-первых, Johnson&Johnson - это единственная вакцина с однократным введением. В этом ее привлекательность, потому что очень многие страны хотят получить однодозную вакцину, ее очень быстро можно использовать. К сожалению, сам производитель производит довольно небольшое количество», - объяснил Кузин.

При этом он отметил, что переговоры о поставках продолжаются.

Также врач сообщил, что на сегодняшний день в Украине препаратом Janssen привиты от коронавируса 390 человек - сотрудники частной компании, чью иммунизацию профинансировали США.

Напомним, 5 июля Минздрав зарегистрировал COVID-вакцину компании Johnson&Johnson для экстренного медицинского применения.

К слову, Украину ожидает вспышка штамма COVID-19 «Дельта».
ForUm

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