Украину ожидает новая вспышка коронавируса COVID-19, в частности из-за варианта «Дельта», который из-за низкого количества вакцинированных будет отличаться высоким уровнем госпитализации и смертности, как в России.

Об этом рассказал в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, сообщает УНИАН.

Эпидемиолог обратил внимание, что прививки от коронавируса получили чуть более 17% украинцев в возрасте 60+, которые входят в группу риска.

«Это критически мало, потому что с приходом «Дельты», скоро мы ожидаем вспышку в стране», - заявил Александрин.

Эксперт обратил внимание, что в целом в Украине наблюдается «очень низкий охват» этих групп риска, которых должны были уже вакцинировать на сегодняшний день.

Такая ситуация грозит в случае скачка уровня новых заражений привести к значительному увеличению госпитализаций, а также росту числа летальных случаев.

«Чуть позже мы увидим ситуацию, как, например, в России, когда низкий охват вакцинопрофилактики населения, особенно групп риска - мы будем видеть высокий уровень госпитализации, смертности», - сказал инфекционист.

Напомним, за минувшие сутки в Украине установлен новый суточный рекорд по количеству сделанных прививок от коронавируса.

«114 тыс. 660 человек вакцинированы против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 тыс. 820 человек, полностью иммунизированы - 60 тыс. 840 человек», - сказано в сообщении Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 2 млн 227 тыс. 226 человек, получивших две дозы вакцины и полностью иммунизированы 1 млн 143 тыс. 442 человек.