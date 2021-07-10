также в разделеОбщество
В ГПСУ опровергли заявление Моргенштерна о том, что он прибыл в Украину
На Черниговщине военного комиссара поймали на взятке 9
В Одессе завершились учения «Sea Breeze-2021» 51
Российские хакеры атаковали сайт ВМС Украины 18
В Украине зафиксировано 507 новых случаев COVID-19 12
Резников: После деоккупации Крыма незаконно переселенных россиян ждет выдворение 23
9 июля. Картина дня 13
Шмыгаль анонсировал повышение пенсий военным 241
В ОП прокомментировали выход книги Мендель 16
В Раде предлагают штрафовать за нарушения ПДД водителей электросамокатов 43
Рада возьмется за рассмотрение легализации медицинского каннабиса 16
Суд отпустил из-под стражи одного из самых влиятельных в Украине «воров в законе» 57
Зеленский выделил на содержание судов еще 742 миллиона 11
За месяц СБУ заблокировала более 70 кибератак на органы власти 11
Зеленский назначил Никифорова своим пресс-секретарем 26
Мендель может стать внештатной советницей Ермака 14
СБУ обнаружила вблизи линии разграничения крупный схрон с оружием 11
Минздрав: Онкобольным можно прививаться любыми COVID-вакцинами 11

Украину ожидает новая вспышка коронавируса COVID-19, в частности из-за варианта «Дельта», который из-за низкого количества вакцинированных будет отличаться высоким уровнем госпитализации и смертности, как в России.

Об этом рассказал в эфире программы «Сегодня Вечером» на телеканале «Украина 24» руководитель национальной экспертной группы по инфекционному контролю, эпидемиолог Андрей Александрин, сообщает УНИАН.

Эпидемиолог обратил внимание, что прививки от коронавируса получили чуть более 17% украинцев в возрасте 60+, которые входят в группу риска.

«Это критически мало, потому что с приходом «Дельты», скоро мы ожидаем вспышку в стране», - заявил Александрин.

Эксперт обратил внимание, что в целом в Украине наблюдается «очень низкий охват» этих групп риска, которых должны были уже вакцинировать на сегодняшний день.

Такая ситуация грозит в случае скачка уровня новых заражений привести к значительному увеличению госпитализаций, а также росту числа летальных случаев.

«Чуть позже мы увидим ситуацию, как, например, в России, когда низкий охват вакцинопрофилактики населения, особенно групп риска - мы будем видеть высокий уровень госпитализации, смертности», - сказал инфекционист.

Напомним, за минувшие сутки в Украине установлен новый суточный рекорд по количеству сделанных прививок от коронавируса.

«114 тыс. 660 человек вакцинированы против COVID-19 9 июля 2021 года. Одну дозу получили 53 тыс. 820 человек, полностью иммунизированы - 60 тыс. 840 человек», - сказано в сообщении Министерства здравоохранения.

Всего с начала кампании по вакцинации против COVID-19 привито 2 млн 227 тыс. 226 человек, получивших две дозы вакцины и полностью иммунизированы 1 млн 143 тыс. 442 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2340 грн.
15
Теги