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Украина не рассматривает поставки антиковидной вакцины Johnson&Johnson, переговоры с компанией не ведутся, сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Поставки вакцины Johnson&Johnson сейчас не рассматриваются и переговоры о поставках сейчас не ведутся», - сказал он журналистам в понедельник, передает Интерфакс-Украина.

Кузин пояснил, что производитель вакцины «проактивно не выходит на коммуникацию».

«Те механизмы коммуникации, которые мы использовали, пока безрезультатны», - сказал он.

Как сообщалось, в июле 2021 года Украина зарегистрировала векторную вакцину против COVID-19 Janssen производства Johnson&Johnson. Для полной иммунизации достаточно одной дозы вакцины Janssen. Она требует температуры хранения от +2 до +8 градусов по Цельсию.

Ранее в Украину завезли 500 доз вакцины Janssen с соблюдением порядка ввоза незарегистрированных лекарственных средств для вакцинации работников частной компании, которая оплатила ее стоимость, организовала доставку и обеспечила соблюдение температурного режима. Сотрудники этой компании работают на Аляске в сфере рыболовства и должны были вакцинироваться сертифицированной в США вакциной для того, чтобы их пустили в эту страну.
ForUm

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