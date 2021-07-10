В Фастове на Привокзальной площади города около трех часов ночи 34-летний местный житель в нетрезвом неожиданно бросился к работникам полиции, разбил стекло служебного автомобиля, после чего ударил по лицу одного из правоохранителей, сообщает пресс-служба полиции Киевской области.

Нападающий попытался скрыться с места происшествия, но сотрудники полиции его задержали

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа. Мужчину задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Мера пресечения изберет суд.