также в разделеПроисшествия
Под Харьковом ограбили пункт обмена валют 8
Замглавы ГФС Закарпатья сбил насмерть дорожника 18
Россияне и жители ОРДЛО пытались захватить агрофирму на Харьковщине 62
Убийство в Славутиче: подозреваемого могут отпустить под залог 25
Под Одессой поезд насмерть сбил иностранца 16
У берегов Африки затонул сгоревший украинский траулер, погибли два моряка 60
На Херсонщине военнослужащий случайно подстрелил сослуживца 41
Полиция: Убитый в Славутиче мужчина не был журналистом 48
Названы имена военных, погибших при подрыве в Счастье 60
В Херсоне перевернулся микроавтобус с бюллетенями 31
В зоне ООС подорвались 4 военных, двое из них – погибли 100
Под Мавританией горит украинский траулер: погиб моторист 281
На КПВВ «Майорское» обнаружили еще несколько взрывоопасных предметов 19
На Львовщине микроавтобус сбил женщину с дочерьми 24
КПВВ «Майорское» закрыли после обнаружения взрывчатки 47
Группа военных подорвалась в зоне ООС, есть погибшие 52
В Кременчуге в ДТП погибли три человека 62
ДТП в Желтых Водах: два человека погибли, еще четыре госпитализированы 195

Вчера, 23 июля, на спецлинию «102» поступило обращение от мужчины, который сообщил, что собирается взорвать гранату на центральной площади Фастова.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена ​​личность мужчины. Через полчаса работникам криминальной полиции совместно с общественностью, неподалеку этой площади, удалось задержать и обезвредить нарушителя. Им оказался 35-летний местный житель, с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли полицейские. На место происшествия была вызвана взрывотехническая служба.

Кроме того, во время обыска дома задержанного правоохранители обнаружили и изъяли у него наркотики.

В связи с этим правонарушением, открыто три уголовных производства по ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», ст. 263 «Незаконное обращение с оружием» и по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств» Уголовного кодекса Украины.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги