Вчера, 23 июля, на спецлинию «102» поступило обращение от мужчины, который сообщил, что собирается взорвать гранату на центральной площади Фастова.

Как сообщает пресс-служба полиции Киевской области, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена ​​личность мужчины. Через полчаса работникам криминальной полиции совместно с общественностью, неподалеку этой площади, удалось задержать и обезвредить нарушителя. Им оказался 35-летний местный житель, с признаками алкогольного опьянения, бывший военнослужащий. Гранату изъяли полицейские. На место происшествия была вызвана взрывотехническая служба.

Кроме того, во время обыска дома задержанного правоохранители обнаружили и изъяли у него наркотики.

В связи с этим правонарушением, открыто три уголовных производства по ст. 259 «Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан», ст. 263 «Незаконное обращение с оружием» и по ст. 309 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств» Уголовного кодекса Украины.