также в разделеПроисшествия
На Житомирщине разбился истребитель Су-27, летчик погиб 53
В Мелитополе легковушка врезалась в столб, погибли два человека 38
Сутки в ООС: 10 обстрелов, ранен 1 военный 11
Под завалами дома в Фастове нашли тела двух человек 51
Количество умерших от гриппа в Украине продолжает расти 97
На границе с Румынией со стрельбой задержали контрабандистов 15
В Кривом Роге мужчина погиб, питаясь украсть кабель на крыше 27
Под завалами в Фастове ищут людей 211
В Харькове от гриппа умерла 9-летняя девочка 55
Взрыв в Фастове: Пострадавший мужчина выпал с 5-го этажа 83
С главной елки Черноморска украли гирлянду 36
В многоэтажке Фастова взорвался газ, проводится эвакуация 83
На Сумщине мужчина пытался провезти в РФ пулемет 31
В Кропивницком киллер по ошибке застрелил не того человека 121
Обстрел и сердечный приступ: На Донбассе погибли два десантника 163
На Донбассе от пули снайпера погиб военный 40
В результате крушения поезда в Анкаре украинцы не пострадали 39
На Львовщине столкнулись грузовик и микроавтобус, 7 пострадавших 24

По факту взрыва в жилом доме в Фастове Киевской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что назначен ряд соответствующих экспертиз. Опрашиваются свидетели происшествия, жители дома. Продолжается следствие.

Предварительно установлено, что причина взрыва связана с утечкой газа в квартире на 4 этаже.

На месте происшествия работает оперативный штаб. Сотрудники полиции продолжают обеспечивать охрану квартир дома и публичный порядок.

Как сообщал ForUm, 14 декабря в 09:20 по ул. Садовая, 10, в Фастове Киевской области в одном из подъездов, предварительно, на четвертом этаже пятиэтажного десятиподъездного жилого дома (70 квартир, зарегистрировано 166 жителей) произошел взрыв вероятно бытового газа без последующего горения.

Взрывом разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этаж.

Из-под завалов здания извлекли 2 тела - мужского и женского пола.

Также от взрыва мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги