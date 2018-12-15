По факту взрыва в жилом доме в Фастове Киевской области открыто уголовное производство по ч.2 ст.270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции в Киевской области.

Отмечается, что назначен ряд соответствующих экспертиз. Опрашиваются свидетели происшествия, жители дома. Продолжается следствие.

Предварительно установлено, что причина взрыва связана с утечкой газа в квартире на 4 этаже.

На месте происшествия работает оперативный штаб. Сотрудники полиции продолжают обеспечивать охрану квартир дома и публичный порядок.

Как сообщал ForUm, 14 декабря в 09:20 по ул. Садовая, 10, в Фастове Киевской области в одном из подъездов, предварительно, на четвертом этаже пятиэтажного десятиподъездного жилого дома (70 квартир, зарегистрировано 166 жителей) произошел взрыв вероятно бытового газа без последующего горения.

Взрывом разрушены конструктивные элементы квартир одного подъезда с третьего по пятый этаж.

Из-под завалов здания извлекли 2 тела - мужского и женского пола.

Также от взрыва мужчина выпал с 5-го этажа дома, в результате чего получил травму ноги.