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За сутки 9 июля в Украине зафиксировано 507 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Также за минувшие сутки госпитализированы 364 человека, летальных случаев – 20, выздоровели 809 человек.

За сутки протестированы методом ПЦР - 18520 человек, методом ИФА - 8452, экспресс-тестами - 13225 человек.

За все время пандемии в Украине заболели 2240753 лица, выздоровели – 2176919, летальных случаев - 52 592, проведено 11020262 ПЦР-теста.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (150), Киевской (47), Харьковской (40), Одесской (29) и Донецкой (29) областях.

Напомним, за сутки 8 июля в Украине зафиксировано было 655 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19.

 
ForUm

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