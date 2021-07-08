Вчера, 7 июля, в аэропорту Софии (Болгария) задержан один из лидеров преступного мира известный по прозвищу «Неделя», сообщает пресс-служба МВД.

Отмечается, что это стало возможным благодаря совместной работе сотрудников Нацполиции Украины и местных коллег-правоохранителей.

Установлено, что «вор в законе» по поддельным документам пытался прибыть в Болгарию. Во время таможенного контроля «Неделя» предоставил документы на имя другого лица. Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими коллегами по дальнейшей экстрадиции «Андрея Львовского» на территорию Украины.

Весной 2020 года на основании собранных доказательств «вору в законе» заочно сообщили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, и по инициативе Департамента стратегических расследований Нацполиции объявили в международный розыск.

По данным следствия, в 2009 году вместе с другими лицами он убил своего друга и бизнес-партнера. К тому времени «Андрей Львовский» стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт на почве совместной преступной деятельности, собирался инициировать так называемую «сходку» и пожаловаться на него лидерам криминального мира. В случае проведения такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус «вора в законе», поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера.

Через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, его «коронуют» и предоставляют статус «вора в законе». С тех пор «Андрей Львовский» начал контролировать деятельность преступных групп, «теневые» схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный «общак».

За содеянное «вору в законе» может грозить до 15 лет заключения. Кроме того, он был внесен в санкционный список СНБО.