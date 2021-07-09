Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2021» об увеличении расходов на обеспечение осуществления правосудия местными, апелляционными судами» № 1558-IX, который парламент принял 17 июня, сообщили ForUm’у в пресс-службе главы государства.

«Право на своевременную выплату заработной платы защищено законом. Но это право систематически нарушается в отношении работников аппаратов судов. Так, на 2021 год заявленное финансовое обеспечение системы правосудия составляет лишь 38,4% от потребности. Определенных бюджетом средств не хватает на выплату заработной платы работникам аппаратов местных и апелляционных судов, даже в пределах обязательных минимальных выплат. Необходимость финансового обеспечения судов также отмечают международные институты, указывая, что суды требуют достаточных ресурсов», – говорится в сообщении.

Отмечается, что закон, который подписал президент, позволит урегулировать вопросы оплаты труда сотрудников аппаратов судов и обеспечить надлежащие условия для работы судов, гарантировано Конституцией Украины.

Документ вносит изменения в государственный бюджет на текущий год, увеличивая расходы Государственной судебной администрации Украины по программе «Обеспечение правосудия местными, апелляционными судами и функционирования органов и учреждений системы правосудия» на 742 млн грн.

Это позволит частично решить первоочередную потребность в увеличении объема расходов на выплату заработных плат для работников аппаратов судов.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.