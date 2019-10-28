«Многие судьи были «заложниками» системы и были замешаны в скандалах, к которым явно не имели отношения», - пишет EU Reporter.

Такой была реакция европейских СМИ на украино-европейскую конференцию в Страсбурге, где присутствовали украинские народные депутаты Ирина Венедиктова и Алексей Жмеренецкий, судьи Павел Вовк и Павел Горбасенко, бывший Глава Высшего совета правосудия Владимир Колисниченко, эксперты в области права и общественные деятели.

Со стороны ЕС в конференции приняли участие депутаты Европарламента. В частности Натан Хилл, Витольд Ващиковский, Ришард Чарнецкий, Виола фон Крамон-Таубадель, Михал Симецкий, Мирослав Радаковский, Петрас Ауштревичус, Юозас Олекас, Иварс Иябс, Андрей Кубилюс и Здислав Краснодембский.

Модератором мероприятия выступил экс-евродепутат Фрэнк Швальба-Хот.

Конференция была организована украинским Институтом демократии и развития общества «PolitA», главой которого является политический эксперт Екатерина Одарченко.

Центральным вопросом дискуссии была проблема политического давления на украинских судей и отсутствия у них реальной независимости в принятии решений.

СМИ цитируют украинского депутата Алексея Жмеренецкого, который заявил, что за последние несколько лет систему правосудия Украины не изменилась к лучшему. При этом суды и судьи постоянно фигурировали в прессе под громкими заголовками о коррупции, принятии политических решений и так далее, но это далеко не всегда сопровождалось реальными доказательствами.

Также в европейских изданиях критикуют действия предыдущего президента Петра Порошенко.

«Оценки судебной реформы, проведенные предыдущими властями, неутешительны, и участники обсуждения прежде всего видят здесь ответственность властей», - резюмирует EU Reporter.

Участники конференции согласились с тем, что предыдущее правительство не давало реальной независимости судебной ветви власти, а вместо этого пыталось контролировать ее и использовать в своих целях.

Украинский депутат Ирина Венедиктова заявила, что есть все признаки того, что бывший президент Петр Порошенко постоянно давил на судебную систему.

Как отмечается, для некоторых видов такого давления Порошенко использовал антикоррупционные органы. Именно они оказывали давление на судей, чтобы склонить их действовать в интересах Администрации Президента. В частности, Национальное антикоррупционное бюро Украины, которое было создано в 2015 году, неоднократно обвиняли в давлении на суды.

«Национальное антикоррупционное бюро Украины было тесно связано с администрацией бывшего президента Петра Порошенко», - пишет EU Today.

О попытках давления через антикоррупционные органы подробно рассказал глава Окружного Административного суда Киева Павел Вовк. Окружной суд рассматривает дела, где одной из сторон являются органы государственной власти, и экс-президент Порошенко был заинтересован в том, чтобы подчинить этот орган себе. Для этого НАБУ возбуждало уголовное дело против Вовка, якобы за неверные данные в декларации, но реальных доказательств так и не было предъявлено.

Депутат Европарламента Петрас Ауштревичус во время конференции сказал, что вмешательство в судебную систему ведет к узурпации власти, и не имеет ничего общего с демократическими принципами.

«Европейская Украина невозможна без европейской справедливости» - гласит один из заголовков прессы ЕС.

Во время конференции был озвучен Меморандум между украинской делегацией и евродепутатами о дальнейшем сотрудничестве и работе в сфере построения справедливого суда в Украине, который будет ориентироваться на европейский опыт и базироваться на принципах верховенства права. В Европейском парламенте также выразили поддержку украинской делегации в её стремлении реформировать судебную систему и пообещали оказать помощь.

«Члены Европарламента заявили, что разделяют видение украинской делегации по реформированию системы правосудия в Украине, и обмен мнениями между двумя сторонами впоследствии был назван «эффективным, конструктивным и плодотворным», - пишет EU Today.

«Чтобы сделать Украину полноправным партнером Европы, необходимо, чтобы судебная система была полностью независимой, правосудие должно осуществляться профессиональными, квалифицированными судьями, которые будут служить народу, а не политической власти. Это практика стран Евросоюза. И история доказывает, что любой человек у власти, пытающийся приручить суд, рано или поздно становится лицом, фигурирующем в уголовных делах, а те, кому были предъявлены обвинения по указанию властей, в результате защищают свою репутацию, честь и достоинство», - отмечает EU Reporter.