Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в июне 2021 прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти, сообщает пресс-центр СБУ.
Это произошло благодаря анализу более 65 тыс. критических событий информационной безопасности, которые произошли за отчетный месяц (обнаруженная кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности).
В основном основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:
соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);
попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);
атаки на веб-приложения (Web App Attack);
вредоносное программное обеспечение (Malware);
и другие.
Напомним, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.
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