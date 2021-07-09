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Специалисты Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности Службы безопасности Украины в июне 2021 прекратили и нейтрализовали 76 кибератак на информационные системы органов государственной власти, сообщает пресс-центр СБУ.

 

Это произошло благодаря анализу более 65 тыс. критических событий информационной безопасности, которые произошли за отчетный месяц (обнаруженная кибератака является результатом анализа критических событий информационной безопасности).

В основном основными типами обнаруженных киберугроз (хакерских атак) были:

соединение с командно-контрольными серверами (C & C Server);

попытки получения несанкционированного доступа (Brute Force Attack);

атаки на веб-приложения (Web App Attack);

вредоносное программное обеспечение (Malware);

и другие.

Напомним, что на базе Ситуационного центра обеспечения кибербезопасности СБУ функционирует система управления событиями информационной безопасности (SIEM), которая мониторит события в режиме реального времени и позволяет анализировать состояние информационной безопасности. Потенциально критические события непосредственно обрабатываются аналитиками безопасности, что позволяет оперативно выявлять, реагировать и предупреждать угрозы в национальном киберпространстве.
ForUm

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