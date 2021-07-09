Литва в пятницу начинает устанавливать проволочное заграждение на границе с Беларусью для большего контроля над потоками нелегальных мигрантов из этой страны, передает Укринформ.

«Военные должны начать возведение», – сообщил в пятницу представитель по связям с общественностью Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Гедрюс Мишутис.

Он утверждает, что ограждение будет установлено на участке в 30 километров.

«Пограничники не участвуют в строительстве, они лишь указали самый беспокойный участок», – сказал представитель СОГГЛ.

Сообщается, что президент Литвы Гитанас Науседа объявил о созыве в понедельник, 12 июля, специального заседания Совета нацбезопасности в связи с ситуацией на границе с Беларусью.

На встрече среди прочего обсудят стратегические рекомендации по реагированию на недавнюю активизацию нелегальной миграции через литовско-белорусскую границу.

Помимо президента, в Совет нацбезопасности входят премьер-министр, спикер парламента, министр обороны и командующий вооруженными силами.

В последние месяцы в Литве наблюдается всплеск миграции. Пограничники задержали около 1500 человек, перешедших границу Литвы из Беларуси, большинство из них - с Ближнего Востока и Африки. Официальные лица Литвы заявляют, что за всплеском нелегальной миграции стоит правительство Беларуси.