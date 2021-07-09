Государственное бюро расследований проверяет информацию о присвоении должностными лицами КГГА и ЧАО «Акционерное общество «Киевводоканал» средств при строительстве первой очереди Бортнической станции аэрации в Киеве и реконструкции коммунальных объектов Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе ГБР.

По предварительным данным, чиновники превысили служебное положение и завысили стоимость проведенных работ и закупленных материалов на общую сумму более 150 млн грн. Изучается возможность вывода этих средств через подконтрольные организации при содействии должностных лиц налоговой.

Кроме того, установлено, что Киевводоканал в 2020 году после проведения двух тендеров на выполнение строительных работ по реконструкции участка Сырецкого самотечного канализационного коллектора в Подольском районе и канализационного коллектора в Оболонском районе города Киева, использовали железобетонные трубы, стоимость и технические показатели которых были значительно ниже, чем заявленные в тендерной документации на веб-сайте «Прозорро».

Во время обысков на предприятиях сотрудники ГБР изъяли документацию, касающуюся выполнения строительных работ на вышеуказанных объектах. Причастные лица устанавливаются.

Начато досудебное расследование по факту злоупотребления властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, 8 июля в главный офис ПАО «АК «Киевводоканал» пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований.