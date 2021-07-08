Сегодня, 8 июля, в главный офис ПАО «АК «Киевводоканал» пришли с обысками сотрудники Государственного бюро расследований, сообщает пресс-служба КГГА.
Как сообщили в Киевводоканале, следственные действия происходят в соответствии с постановлением суда по делу по объектам строительства водопроводно-канализационного хозяйства.
Сотрудники ГБР дождались приезда адвокатов предприятия и начали процессуальные действия.
Киевводоканал сообщает, что предоставляет всю необходимую информацию и сотрудничает со следователями.
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