Министр здравоохранения Виктор Ляшко сообщил о подготовке к осенней волне пандемии коронавируса в Украине. Об этом он рассказал в эфире ТСН, сообщает УНИАН.

Первой стратегической задачей он назвал цель как можно больше вакцинировать украинцев.

«Для того, чтобы даже при инфицировании предотвратить госпитализации в учреждения здравоохранения. Вторая задача - это мы опять-таки просматриваем все кислородные сети для того, чтобы дополнительно к тому, что уже сделали, точечно дооснастить те больницы, которые принимают наибольший удар, когда происходят значительные вспышки коронавирусной болезни», - отметил Ляшко.

При этом министр анонсировал определенные инновационные решения, о которых сообщат уже в ближайшее время.

«Многое зависит от самих украинцев. Нам главное сейчас провакцинировать как можно большее количество украинцев. Я предлагаю не ожидать новой волны коронавируса, а активно готовиться. Активно готовиться - это идти в кабинеты прививки, общаться со своим семейным врачом и прививаться от коронавирусной болезни вакциной, которая есть у него», - подчеркнул Ляшко.

Он добавил, что «все остальное надо оставить ученым и эпидемиологам».