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В Украине вспышка «Дельта» штамма коронавируса возможна уже в июле. Потому что в соседних странах данный вариант вируса уже зафиксирован, как и в Украине.

Об этом  рассказала врач-эпидемиолог, заслуженный врач Украины Людмила Мухарская, передает РБК-Украина.

По ее словам, любой штамм, который возник в другой стране, может попасть в Украину, поскольку авиасообщение - это самый быстрый способ миграции - в Украину, в том числе, и из Украины в другие страны, то люди буквально «перемешиваются».

«Поэтому вспышка «Дельта» штамма может случиться в конце июля, но еще более вероятно, она произойдет, когда люди будут возвращаться после всех своих отпускных поездок с детьми», - заявила эпидемиолог.

 
ForUm

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